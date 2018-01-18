Дочь Татьяны Навки превратилась в котенка
Известная российская фигуристка Татьяна Навка опубликовала забавное видео с участием своей дочери Надежды. На ролике ребенок, используя мамин карандаш для губ, рисует на своем лице маску котенка. Соответствующее видео обнародовано в официальном профиле Навки в социальной сети Instagtam.
«Вот такой у нас котенок!! Главное не мешать творческому процессу», - подписала снимок спортсменка.
Навка вместе с дочерью находятся на отдыхе на одном из заграничных курортов. Спортсменка регулярно делится с подписчиками фотоотчетами о том, как проходит ее отпуск. После просмотра последнего видео поклонники пришли в восторг. Фолловеры Навки назвали маленькую Надю очень милой и веселой девочкой, однако нашлись и те, кто раскритиковал фигуристку за то, что она разрешила дочери пользоваться ее косметикой.
Ранее Навка публиковала фото, на котором запечатлена в купальнике в эффектной стойке на руках. Для привлечения внимания фолловеров фигуристка перевернула снимок на 180 градусов.
«Вот такой у нас котенок!! Главное не мешать творческому процессу», - подписала снимок спортсменка.
Навка вместе с дочерью находятся на отдыхе на одном из заграничных курортов. Спортсменка регулярно делится с подписчиками фотоотчетами о том, как проходит ее отпуск. После просмотра последнего видео поклонники пришли в восторг. Фолловеры Навки назвали маленькую Надю очень милой и веселой девочкой, однако нашлись и те, кто раскритиковал фигуристку за то, что она разрешила дочери пользоваться ее косметикой.
Ранее Навка публиковала фото, на котором запечатлена в купальнике в эффектной стойке на руках. Для привлечения внимания фолловеров фигуристка перевернула снимок на 180 градусов.
Автор: Валерия Орлова