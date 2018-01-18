Анна Семенович в постели показала большую грудь поклонникам в Instagram
Анна Семенович в постели разделась для фото в Instagram, показав большую грудь. Кадр звезда опубликовала в Сети в четверг.
На снимке Семенович лежит на кровати в нижнем белье. В такой позе фанаты без труда могут разглядеть ее шикарный бюст. Распущенные волосы и устремленный в камеру взгляд добавили фото пикантности.
Под кадром певица сообщила фанатам, что она таким образом мечтает, и поблагодарила фотографа за снимок.
Поклонникам фото очень понравилось, они засыпали Семенович комплиментами. Нашлись и такие, которые раскритиковали знаменитость за излишнюю откровенность и вульгарность.
На снимке Семенович лежит на кровати в нижнем белье. В такой позе фанаты без труда могут разглядеть ее шикарный бюст. Распущенные волосы и устремленный в камеру взгляд добавили фото пикантности.
Под кадром певица сообщила фанатам, что она таким образом мечтает, и поблагодарила фотографа за снимок.
Поклонникам фото очень понравилось, они засыпали Семенович комплиментами. Нашлись и такие, которые раскритиковали знаменитость за излишнюю откровенность и вульгарность.
Автор: Вера Антонова