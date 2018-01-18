Верховная Рада запретила россиянам участвовать в приватизации на Украине
В Верховной Раде приняли решение о запрете физическим и юридическим лица из России участие в процессе приватизации на территории Украины. Об этом сообщают местные СМИ.
На очередной сессии депутаты Верховной Рады проголосовали за закон, касающийся приватизации имущества. Согласно поправкам в документ, покупателями приватизационных объектов не могут являться россияне, ведь на Украине РФ признана «государством-агрессором».
Ранее об этом сообщал и президент страны Петр Порошенко. По его мнению, приватизация объектов госсобственности должна осуществляться без участия российских инвесторов.
На очередной сессии депутаты Верховной Рады проголосовали за закон, касающийся приватизации имущества. Согласно поправкам в документ, покупателями приватизационных объектов не могут являться россияне, ведь на Украине РФ признана «государством-агрессором».
Ранее об этом сообщал и президент страны Петр Порошенко. По его мнению, приватизация объектов госсобственности должна осуществляться без участия российских инвесторов.
Автор: Валерия Орлова