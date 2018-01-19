В тюнинг-ателье ABT Sportsline увеличили мощность Audi RS3 Sportback до 493 л/с
Специалисты зарубежного тюнинг-ателье ABT Sportsline увеличили мощность Audi RS3 Sportback с 395 до 493 л/с. Для этого они улучшили 2,5-литровый 5-цилиндровый двигатель с турбонаддувом.
Благодаря проведённому экспертами тюнингу, автомобиль получил мельницу с собственным блоком управления мотором, увеличивающим общую мощность до 493 л/с. О времени на разгон до первой сотни сотрудники тюнинг-ателье ABT Sportsline умалчивают, вместо этого отмечают, что скоростной максимум Audi RS3 Sportback возрастёт до 250 или 280 км/ч. Специалисты также пересмотрели тормозную систему транспортного средства и усовершенствовали повороты, установив новые пружины подвески и стабилизирующие стержни, а также настроив демпфера.
Внешний вид Audi RS3 Sportback модифицировали по минимуму, изменив лишь переднюю решётку и обновив дизайн выхлопной системы. Салон оборудовали встроенной подсветкой и другой обивкой кресел с логотипами тюнера.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о главном конкуренте Audi RS3 Sportback.
Благодаря проведённому экспертами тюнингу, автомобиль получил мельницу с собственным блоком управления мотором, увеличивающим общую мощность до 493 л/с. О времени на разгон до первой сотни сотрудники тюнинг-ателье ABT Sportsline умалчивают, вместо этого отмечают, что скоростной максимум Audi RS3 Sportback возрастёт до 250 или 280 км/ч. Специалисты также пересмотрели тормозную систему транспортного средства и усовершенствовали повороты, установив новые пружины подвески и стабилизирующие стержни, а также настроив демпфера.
Внешний вид Audi RS3 Sportback модифицировали по минимуму, изменив лишь переднюю решётку и обновив дизайн выхлопной системы. Салон оборудовали встроенной подсветкой и другой обивкой кресел с логотипами тюнера.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о главном конкуренте Audi RS3 Sportback.
Автор: Воробьева Алина