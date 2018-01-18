Модель Виктория Одинцова попробовала сноркелинг на Мальдивах
Модель Виктория Одинцова сейчас находится в отпуске на Мальдивах. Девушка счастлива, ведь она находится у воды и даже пробует разные развлечения, среди которых был сноркелинг.
В профиле модели в Instagram в четверг появился сексуальный кадр. На фото Одинцова предстала в черном полупрозрачном купальнике на фоне голубой воды. В руках звезда Сети держала ласты, а на голове была маска. В подписи к фото Одинцова рассказала, что очень счастлива отдыхать на пляже, и спросила у фанатов, пробовал ли кто-то снорклить? За 10 минут кадр собрал более 10 тысяч "лайков".
Сноркелинг – вид подводного плавания с ластами и маской. Обычно погружения осуществляются в чистых водах, и Мальдивы со своим богатым подводным миром отлично для этого подходят.
В профиле модели в Instagram в четверг появился сексуальный кадр. На фото Одинцова предстала в черном полупрозрачном купальнике на фоне голубой воды. В руках звезда Сети держала ласты, а на голове была маска. В подписи к фото Одинцова рассказала, что очень счастлива отдыхать на пляже, и спросила у фанатов, пробовал ли кто-то снорклить? За 10 минут кадр собрал более 10 тысяч "лайков".
Сноркелинг – вид подводного плавания с ластами и маской. Обычно погружения осуществляются в чистых водах, и Мальдивы со своим богатым подводным миром отлично для этого подходят.
Автор: Вера Антонова