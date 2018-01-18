В Удмуртии мужчина сообщил о взрыве, чтобы его отвезли к родственникам
В Удмуртии мужчина сообщил в экстренные службы о взрыве, чтобы его отвезли к родственникам в одну из деревень. Инцидент был зафиксирован 10 декабря прошлого года. Сообщается, он позвонил в отделение полиции «Сюминское» и заявил, что в населенном пункте Ключевка должен произойти взрыв.
Дорога до деревни обошлась в 10 тысяч рублей. Сюминский районный суд вынес приговор 59-летнему жителю Удмуртии, признав его виновным в ложном сообщении об акте терроризма. Имеется информация о том, что мужчина совершал звонок, пребывая под воздействием спиртных напитков. Он пытался убедить дежурного направить в деревню пожарную машину.
В результате история о заложенном взрывном устройстве оказалась вымыслом. После ложных звонков мужчина не стал скрываться от сотрудников полиции. Сейчас ему предстоит заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение статьи УК РФ.
Дорога до деревни обошлась в 10 тысяч рублей. Сюминский районный суд вынес приговор 59-летнему жителю Удмуртии, признав его виновным в ложном сообщении об акте терроризма. Имеется информация о том, что мужчина совершал звонок, пребывая под воздействием спиртных напитков. Он пытался убедить дежурного направить в деревню пожарную машину.
В результате история о заложенном взрывном устройстве оказалась вымыслом. После ложных звонков мужчина не стал скрываться от сотрудников полиции. Сейчас ему предстоит заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за нарушение статьи УК РФ.
Автор: Валерия Орлова