На железнодорожной станции Ростовской области рабочий погиб от удара электротоком
В Ростовской области 17 января на железнодорожной станции Лихая в результате удара электротоком погиб электромонтер. Это случилось в Каменском районе, где 50-летний мужчина осуществлял работы на опоре контактной сети.
Нарушив правила техники безопасности, рабочий получил большой разряд тока, после чего сразу погиб. Специалисты провели детальный осмотр места происшествия и опросили всех возможных очевидцев. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагического инцидента.
Нарушив правила техники безопасности, рабочий получил большой разряд тока, после чего сразу погиб. Специалисты провели детальный осмотр места происшествия и опросили всех возможных очевидцев. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагического инцидента.
Автор: Ивакина Ирина