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На железнодорожной станции Ростовской области рабочий погиб от удара электротоком
В Ростовской области 17 января на железнодорожной станции Лихая в результате удара электротоком погиб электромонтер. Это случилось в Каменском районе, где 50-летний мужчина осуществлял работы на опоре контактной сети.

На железнодорожной станции Ростовской области рабочий погиб от удара электротоком


Нарушив правила техники безопасности, рабочий получил большой разряд тока, после чего сразу погиб. Специалисты провели детальный осмотр места происшествия и опросили всех возможных очевидцев. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагического инцидента.
Автор: Ивакина Ирина
Вчера, 17:51
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