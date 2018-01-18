В Кузбассе из-за скользкой дороги грузовик вылетел в водоёме
В Кузбассе грузовой автомобиль попал в водоем из-за скользкой дороги. Машина остановилась пропустить другие машины и соскользнула с небольшой горки в воду.
В кузбасском Берёзовском грузовой автомобиль, покинув территорию предприятия, притормозил на небольшой горе второстепенной дороги, чтоб дать дорогу легковым машинам на главной дороге. Но из-за скользкого покрытия проезжей части грузовик соскользнул с дороги и оказался в водоеме. Для того чтоб продолжить движение, понадобилась помощь спецтехники.
Сотрудники ГИБДД предупреждают, что в связи с погодными условиями следует быть более бдительными на дороге, а водители грузовых транспортных средств должны тщательно обдумывать маршрут следования.
В кузбасском Берёзовском грузовой автомобиль, покинув территорию предприятия, притормозил на небольшой горе второстепенной дороги, чтоб дать дорогу легковым машинам на главной дороге. Но из-за скользкого покрытия проезжей части грузовик соскользнул с дороги и оказался в водоеме. Для того чтоб продолжить движение, понадобилась помощь спецтехники.
Сотрудники ГИБДД предупреждают, что в связи с погодными условиями следует быть более бдительными на дороге, а водители грузовых транспортных средств должны тщательно обдумывать маршрут следования.
Автор: Страхова Дарья