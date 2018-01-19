Участник телешоу "Дом-2" Роман Гриценко поругался с Рустамом Солнцевым
Между бывшим и теперешними участниками передачи «Дом-2» произошел очередной конфликт. У Романа Гриценко и Рустама Солнцева произошла словесная перепалка. Досталось и Ольге Бузовой, за которой ухаживает Гриценко.
Суть конфликта в том, что Гриценко обвинил Солнцева в неправильном стиле одежды, не по возрасту. «Он одевается как 15-летний пацан», - такой фразой Гриценко выразил свое возмущение. В ответ Солнцев предложил встретиться и поговорить с ним, когда тот поумнеет, а он найдет одежду по возрасту.
Потом Солнцев уточнил причину ухода от конфликта. Он не считает Гриценко равным себе оппонентом и уровень этого спора такой низкий, что дискредитирует само шоу. На самом деле он хотел подружиться с Романом Гриценко, а тот этого не понял. По мнению Рустама Солнцева, его оппонента на проекте "Дом-2" все критикуют, в отличии от него.
Солнцев подверг критике и Ольгу Бузову, сказав, что той нравятся ноющие мальчики.
Суть конфликта в том, что Гриценко обвинил Солнцева в неправильном стиле одежды, не по возрасту. «Он одевается как 15-летний пацан», - такой фразой Гриценко выразил свое возмущение. В ответ Солнцев предложил встретиться и поговорить с ним, когда тот поумнеет, а он найдет одежду по возрасту.
Потом Солнцев уточнил причину ухода от конфликта. Он не считает Гриценко равным себе оппонентом и уровень этого спора такой низкий, что дискредитирует само шоу. На самом деле он хотел подружиться с Романом Гриценко, а тот этого не понял. По мнению Рустама Солнцева, его оппонента на проекте "Дом-2" все критикуют, в отличии от него.
Солнцев подверг критике и Ольгу Бузову, сказав, что той нравятся ноющие мальчики.
Автор: Северов Андрей