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В Казахстане автобус мог загореться из-за короткого замыкания
Автобус мог загореться из-за замыкания проводки. Такова официальная версия трагедии в Казахстане, которая случилась 18 января. В катастрофе сгорели 52 человека.

В Казахстане автобус мог загореться из-за короткого замыкания

Сейчас следователи расследуют причины трагедии. Местные власти призывают не делать поспешных выводов, пока все экспертизы не будут завершены. Сейчас было принято решение перевезти спасшихся пассажиров и тела погибших в Ахтыбек, пока идут разбирательства. Не исключено, что массовая гибель людей в Казахстане случилась из-за не достаточного уровня безопасности. Уже сейчас установлено, что автобус был не новым и два года ездил с просроченным техосмотром. Помимо прочего, владелец автобуса не имел лицензии на пассажирские перевозки, и во время пожара дверь заклинило, и люди не могли выбраться.

В Сети уже появилось видео с места трагедии.
Автор: Вера Антонова
Вчера, 17:46
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