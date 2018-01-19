Samsung готовится к выпуску телевизоров с дисплеями LG
Известная компания Samsung намерена выпускать телевизоры, использующие ЖК-панели LG Display. Об этом сообщили зарубежные СМИ.
Обе компании являются конкурентами в разных отраслях, в том числе в выпуске смартфонов и бытовой техники. Производители редко подписывают контракты о сотрудничестве, но в случае с поставками дисплеев для ТВ речь идет скорее о вынужденной мере.
В конце 2016 года один из партнеров Samsung – японская фирма Sharp, сообщила о приостановке поставок ЖК-экранов. Это было вызвано желанием контрольного пакета акций укрепить позиции на телевизионном рынке.
В декабре прошлого года южно-корейская корпорация начала закупать к LG панели для телевизоров диагональю 65х75. По данным СМИ, эта продукция будет встраиваться в модели среднего ценового сегмента. Сроки выпуска телевизоров пока не обнародованы, однако имеется информация, что релиз состоится в скором будущем. Сообщается, что первая партия устройств выйдет тиражом 100 тысяч штук.
Обе компании являются конкурентами в разных отраслях, в том числе в выпуске смартфонов и бытовой техники. Производители редко подписывают контракты о сотрудничестве, но в случае с поставками дисплеев для ТВ речь идет скорее о вынужденной мере.
В конце 2016 года один из партнеров Samsung – японская фирма Sharp, сообщила о приостановке поставок ЖК-экранов. Это было вызвано желанием контрольного пакета акций укрепить позиции на телевизионном рынке.
В декабре прошлого года южно-корейская корпорация начала закупать к LG панели для телевизоров диагональю 65х75. По данным СМИ, эта продукция будет встраиваться в модели среднего ценового сегмента. Сроки выпуска телевизоров пока не обнародованы, однако имеется информация, что релиз состоится в скором будущем. Сообщается, что первая партия устройств выйдет тиражом 100 тысяч штук.
Автор: Валерия Орлова