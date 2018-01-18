В Мурманске нетрезвый водитель протаранил 6 авто на парковке
Накануне ночью, 17 января, в Мурманске нетрезвый водитель протаранил 6 авто. Машины находились на парковке, именно туда направил виновник аварии своё транспортное средство.
Как уточняется в интернет-паблике, ДТП имело место в районе улицы Гаджиева. Свидетели аварии сообщили, нетрезвый водитель сперва въехал в забор, затем протаранил стоявшие на парковке автомобили. Пытаясь скрыться с места инцидента, мужчина задел ещё несколько машин.
Детали и обстоятельства ДТП выясняли правоохранители Мурманска. О пострадавших информации не имеется. Согласно последним данным, сотрудники ДПС задержали подозреваемого.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об аналогичном происшествии в Новосибирске, когда нетрезвый автоводитель протаранил на парковке 8 авто.
Как уточняется в интернет-паблике, ДТП имело место в районе улицы Гаджиева. Свидетели аварии сообщили, нетрезвый водитель сперва въехал в забор, затем протаранил стоявшие на парковке автомобили. Пытаясь скрыться с места инцидента, мужчина задел ещё несколько машин.
Детали и обстоятельства ДТП выясняли правоохранители Мурманска. О пострадавших информации не имеется. Согласно последним данным, сотрудники ДПС задержали подозреваемого.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об аналогичном происшествии в Новосибирске, когда нетрезвый автоводитель протаранил на парковке 8 авто.
Автор: Воробьева Алина