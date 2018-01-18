Горящая нефть движется к поселку в Саратовской области
К поселку, расположенному в Саратовской области, движется горящая нефть. Сообщается, что на территории Энгельского района прорвало трубопровод.
По имеющимся данным, масса нефтепродуктов практически достигла населенного пункта Красноармейское. На место инцидента уже отправились оперативные службы.
Информация о пострадавших пока отсутствует.
По имеющимся данным, масса нефтепродуктов практически достигла населенного пункта Красноармейское. На место инцидента уже отправились оперативные службы.
Информация о пострадавших пока отсутствует.
Автор: Валерия Орлова