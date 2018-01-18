Слухи: Lexus планирует выпуск нового кабриолета
Кабриолет на базе купе Lexus LC может дополнить линейку автомобилей от Lexus Division. Также планируется выпуск модифицированной "заряженной" версии купе, внутри которой конструкторы разместили 620-сильный восьмицилиндровый битурбированный 4-литровый двигатель, и которая скорее всего выйдет на рынок под названием Lexus LC F.
Официальные лица компании Lexus Division пока открещиваются от информации о планирующемся выпуске кабриолета на базе купе Lexus LC, хотя и намекают, что не прочь дополнить модельный ряд своих автомобилей моделью с открытым верхом для успешной конкуренции с BMW 8-Series, ведь объективные данные говорят о возрастании спроса покупателей авто премиум-класса на кабриолеты. Однако в противовес официальной версии, британские СМИ предоставляют информацию своих источников, согласно которой в Lexus Division планируют выпустить кабриолет на базе купе Lexus LC через два года и уже дали "зеленый свет" на связанные с этим работы.
Также в британских СМИ отмечается и повышенный интерес руководства Lexus в создании модифицированной "заряженной" версии, внутри которой предположительно разместят восьмицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, мощностью в 620 лошадиных сил и объемом 4 литра.
Официальные лица компании Lexus Division пока открещиваются от информации о планирующемся выпуске кабриолета на базе купе Lexus LC, хотя и намекают, что не прочь дополнить модельный ряд своих автомобилей моделью с открытым верхом для успешной конкуренции с BMW 8-Series, ведь объективные данные говорят о возрастании спроса покупателей авто премиум-класса на кабриолеты. Однако в противовес официальной версии, британские СМИ предоставляют информацию своих источников, согласно которой в Lexus Division планируют выпустить кабриолет на базе купе Lexus LC через два года и уже дали "зеленый свет" на связанные с этим работы.
Также в британских СМИ отмечается и повышенный интерес руководства Lexus в создании модифицированной "заряженной" версии, внутри которой предположительно разместят восьмицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, мощностью в 620 лошадиных сил и объемом 4 литра.
Автор: Артемов Сергей