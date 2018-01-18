Грызлов: США дали санкцию на решение конфликта в Донбассе силой
Борис Грызлов, представляющий Россию в контактной группе по регулированию ситуации на Украине, прокомментировал действия Рады касательно закона о реинтеграции Донбасса. Политик считает, что США силовым методом дали санкцию для решения данного конфликта.
«США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, а не методом политического урегулирования», - сообщил Грызлов, напомнив о том, что закон принимался Верховной Радой в условиях обещанных США поставок летального оружия Украине.
Закон был принят 18 января, ко всему прочему украинские депутаты не стали принимать поправку об объявлении недействительным Договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией.
«США дали санкцию на решение конфликта на юго-востоке Украины силовым методом, а не методом политического урегулирования», - сообщил Грызлов, напомнив о том, что закон принимался Верховной Радой в условиях обещанных США поставок летального оружия Украине.
Закон был принят 18 января, ко всему прочему украинские депутаты не стали принимать поправку об объявлении недействительным Договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией.
Автор: Вера Антонова