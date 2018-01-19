Александр Ревва выставил в Instagram фотографию в неопрятных туфлях
Александр Ревва, который всегда привлекает внимание своим утонченным внешним видом, разместил в Instagram фотографию. Его подписчики резко осудили его туфли, назвав их грязными, неопрятными и раритетными.
Александр Ревва всегда одет «с иголочки» и очень привлекательно. Но после поста в Instagram, где он сидит в кресле самолета, закинув ногу на ногу, на него обрушились неприятные замечания недоброжелателей. Комментаторы обратили внимание на грязную и неопрятную обувь. Так же подписчики звезды заметили отклеивающийся каблук.
По их мнению, этот раритет Ревва получил от предков. Интернет-советчики попросили больше такого не выставлять и выкинуть неугодные туфли. Артист решил не отвечать на комментарии такого рода и просто проигнорировал это.
Александр Ревва всегда одет «с иголочки» и очень привлекательно. Но после поста в Instagram, где он сидит в кресле самолета, закинув ногу на ногу, на него обрушились неприятные замечания недоброжелателей. Комментаторы обратили внимание на грязную и неопрятную обувь. Так же подписчики звезды заметили отклеивающийся каблук.
По их мнению, этот раритет Ревва получил от предков. Интернет-советчики попросили больше такого не выставлять и выкинуть неугодные туфли. Артист решил не отвечать на комментарии такого рода и просто проигнорировал это.
Автор: Страхова Дарья