Актриса Крисси Чэмберс засудила экс-бойфренда за слитое порно и обручилась с женщиной
Актриса Крисси Чэмберс 18 января сделала предложение руки и сердца женщине сразу после того, как выиграла судебное разбирательство по отношению к своему экс-бойфренду. Британец опубликовал в Сети откровенное видео, на котором пара занималась сексом.
Молодой человек после расставания с актрисой разместил на порносайтах видеоролики, на которых были запечатлены постельные сцены, снятые без ведома Чэмберс еще в 2009 году, когда ей было 18 лет. Суд приговорил виновного к большой денежной выплате и передаче авторских прав на видео Крисси Чэмберс, чтоб она могла настоять на удалении их из сети.
В Instagram актриса опубликовала запись, в которой объявила о грядущей помолвке.
Молодой человек после расставания с актрисой разместил на порносайтах видеоролики, на которых были запечатлены постельные сцены, снятые без ведома Чэмберс еще в 2009 году, когда ей было 18 лет. Суд приговорил виновного к большой денежной выплате и передаче авторских прав на видео Крисси Чэмберс, чтоб она могла настоять на удалении их из сети.
В Instagram актриса опубликовала запись, в которой объявила о грядущей помолвке.
Автор: Ивакина Ирина