Сергей Безруков призвал подписчиков Instagram просмотреть фильм его жены Анны Матисон
Сергей Безруков опубликовал в Instagram совместный с Анной Матисон снимок, в посте к которому призвал подписчиков соцсети, которых у актёра 1,1 миллиона, просмотреть фильм, снятый его женой. В последнее время он всё чаще стал рассказывать поклонникам о достижениях супруги в отрасли режиссуры.
Селфи сделано Сергеем Безруковым в столичном музее Прокофьева. Артист призвал фолловеров оценить и оставить в комментариях свои впечатления от снятой Анной Матисон киноленты, посвящённой российскому композитору, под названием «Прокофьев. Во время пути». Главную роль в биографическом фильме исполнил Константин Хабенский.
Поклонники заинтересовались видеоработой жены Сергея Безрукова. Многие из них сообщили о своём желании немедленно насладиться просмотром документального кино режиссёра Анны Матисон, отметив, что её фильмы прививают зрителю любовь к классической музыке.
Ранее актёр показал в Instagram, как катает дочь на надувных санках.
Селфи сделано Сергеем Безруковым в столичном музее Прокофьева. Артист призвал фолловеров оценить и оставить в комментариях свои впечатления от снятой Анной Матисон киноленты, посвящённой российскому композитору, под названием «Прокофьев. Во время пути». Главную роль в биографическом фильме исполнил Константин Хабенский.
Поклонники заинтересовались видеоработой жены Сергея Безрукова. Многие из них сообщили о своём желании немедленно насладиться просмотром документального кино режиссёра Анны Матисон, отметив, что её фильмы прививают зрителю любовь к классической музыке.
Ранее актёр показал в Instagram, как катает дочь на надувных санках.
Автор: Воробьева Алина