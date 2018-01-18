В Алтайском крае подросток жестоко убил женщину-почтальона из-за пенсий
В Алтайском крае 15-летний подросток совершил жестокое убийство. Он при помощи палки и ножа расправился с женщиной-почтальоном, которая разносила пенсии. Тело сотрудницы Почты России нашли в одном из сел Смоленского района.
Сообщается, что 17 января в дневное время женщина ходила по домам пенсионеров для выдачи пенсии. В одном из дворов на нее набросился подросток, нанес несколько ударов палкой и ножом. От полученных травм 54-летняя потерпевшая скончалась на месте.
15-летний подростов забрал из сумки почтальона около 35 тысяч рублей, а тело забросал снегом. Подозреваемый в жестоком убийстве был моментально найден и задержан. В пресс-службе УФПС Алтайского края сообщили, что усилят меры безопасности сотрудников почты при помощи правоохранителей региона.
Сообщается, что 17 января в дневное время женщина ходила по домам пенсионеров для выдачи пенсии. В одном из дворов на нее набросился подросток, нанес несколько ударов палкой и ножом. От полученных травм 54-летняя потерпевшая скончалась на месте.
15-летний подростов забрал из сумки почтальона около 35 тысяч рублей, а тело забросал снегом. Подозреваемый в жестоком убийстве был моментально найден и задержан. В пресс-службе УФПС Алтайского края сообщили, что усилят меры безопасности сотрудников почты при помощи правоохранителей региона.
Автор: Вера Антонова