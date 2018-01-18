Глава поселения Архангельский брала взятки бумагой и деньгами
Сельский глава поселения Архангельский за взятки вносила ложные сведения в табели учета рабочих часов осужденных на обязательные работы. Чиновница брала взятки бумагой и наличными деньгами.
У следствия имеется два эпизода: в 2015 и 2016 годах. Глава поселения Архангельский внесла незаконные изменения в табели рабочих часов осужденных, якобы ими были отработаны положенные 120 и 100 часов. За это чиновница взяла в одном случае бумагу на эквивалент суммы 6000 руб., а во втором «кэшем» - 7500 руб..
Идет следствие по заведенному делу о злоупотреблении полномочиями должностным лицом.
У следствия имеется два эпизода: в 2015 и 2016 годах. Глава поселения Архангельский внесла незаконные изменения в табели рабочих часов осужденных, якобы ими были отработаны положенные 120 и 100 часов. За это чиновница взяла в одном случае бумагу на эквивалент суммы 6000 руб., а во втором «кэшем» - 7500 руб..
Идет следствие по заведенному делу о злоупотреблении полномочиями должностным лицом.
Автор: Северов Андрей