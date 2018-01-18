Порошенко: ВСУ готовы реагировать на угрозы суверенитету страны
Петр Порошенко объявил, что существуют "очень высокие" угрозы целостности украинского государства, и отметил, что ВСУ в состоянии решать задачи по адекватному реагированию на них. Также глава украинского государства назвал нынешнюю ситуацию на Донбассе напряженной.
"Риски и угрозы нашему суверенитету, а также территориальной целостности страны до сих пор очень высоки. Также, как и угроза безопасности, стабильности для всех государств Европы и всего мира", - ссылается на речь Порошенко агенство УНИАН. - "Напряженной остается ситуация на Донбассе, где в течение суток мы потеряли трех военнослужащих ВСУ".
"Риски и угрозы нашему суверенитету, а также территориальной целостности страны до сих пор очень высоки. Также, как и угроза безопасности, стабильности для всех государств Европы и всего мира", - ссылается на речь Порошенко агенство УНИАН. - "Напряженной остается ситуация на Донбассе, где в течение суток мы потеряли трех военнослужащих ВСУ".
Автор: Артемов Сергей