В Казани свора собак покусала 4 школьников, 2 госпитализированы
В Казани 2 школьникам понадобилась экстренная госпитализация, после того как на них и ещё 2 товарищей напала свора бездомных собак. Все 4 детей направлялись на тренировку по футболу, однако до пункта назначения так и не дошли.
Инцидент имел место в Вахитовском районе Казани. Местные правоохранители проводят проверку по данному делу. Одного из мальчиков псы искусали настолько сильно, что медики зашивали ему бедро. В СК Татарстана отметили, что за нападение своры собак на школьников к ответу призовут должностных лиц исполкома столицы республики, которые обязаны следить за отловом бродячих животных.
Напомним, от нападения стаи безнадзорных псов пострадала школьница из Якутии.
Инцидент имел место в Вахитовском районе Казани. Местные правоохранители проводят проверку по данному делу. Одного из мальчиков псы искусали настолько сильно, что медики зашивали ему бедро. В СК Татарстана отметили, что за нападение своры собак на школьников к ответу призовут должностных лиц исполкома столицы республики, которые обязаны следить за отловом бродячих животных.
Напомним, от нападения стаи безнадзорных псов пострадала школьница из Якутии.
Автор: Воробьева Алина