Под Саратовом из-за разлива горящей нефти сгорели несколько домов
Под Саратовом несколько домов сгорели из-за разлива горящей нефти. На данный момент СМИ пишут о возгорании порядка четырех строений. Информация обновляется.
Отмечается, что пострадавших в инциденте нет. Прокачку горючего по нефтепроводу остановили. На месте возгорания работают сотрудники местного МЧС. Помимо этого, ожидается прибытие губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
Отмечается, что пострадавших в инциденте нет. Прокачку горючего по нефтепроводу остановили. На месте возгорания работают сотрудники местного МЧС. Помимо этого, ожидается прибытие губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
Автор: Вера Антонова