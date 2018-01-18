Под Саратовом нефть загорелась из-за окурка
Под Саратовом из-за разлива горящей нефти сгорели несколько домов. В Транснефти прокомментировали ситуацию. Эксперты говорят, что всему виной непотушенный окурок.
Очевидцы сообщили, что видели, как кто-то бросил непотушенный окурок, в результате случилось возгорание. Как раз нефть разлилась в том месте, в котором ближе всего подошла к населенному пункту и не понадобилось много времени, чтобы огонь перебросился на два дома.
В горящих домах сейчас происходит тушение. Разлив нефтепродуктов разлился на 900 кубометров, пишут региональные медиа. Информации о пострадавших не поступало. Детали уточняются.
Очевидцы сообщили, что видели, как кто-то бросил непотушенный окурок, в результате случилось возгорание. Как раз нефть разлилась в том месте, в котором ближе всего подошла к населенному пункту и не понадобилось много времени, чтобы огонь перебросился на два дома.
В горящих домах сейчас происходит тушение. Разлив нефтепродуктов разлился на 900 кубометров, пишут региональные медиа. Информации о пострадавших не поступало. Детали уточняются.
Автор: Вера Антонова