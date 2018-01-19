Ученые: Черные дыры и пульсары могут погубить Землю
Ученые считают, что практически все объекты во Вселенной, включая черные дыры и пульсары, могут погубить человечество и Землю в целом. К опасным телам можно отнести и кометы.
Эксперты считают, что на самом деле Солнце можно назвать единственным источником жизни на Земле, и если когда-либо оно трансформируется в белого карлика, человечество погибнет в кромешной тьме и холоде. Кометы, блуждающие в космосе, также могут нести опасность. Если гигантских размеров такое небесное тело столкнется с Землей, апокалипсиса не избежать, говорят исследователи.
Черные дыры и пульсары еще не достаточно изучены учеными, но радиационное излучение, которое от них исходит, не только негативно влияет на Солнце, но и на Земле. Специалисты заверили, что во Вселенной еще сотни и тысячи не исследованных объектов, способных погубить человечество.
Эксперты считают, что на самом деле Солнце можно назвать единственным источником жизни на Земле, и если когда-либо оно трансформируется в белого карлика, человечество погибнет в кромешной тьме и холоде. Кометы, блуждающие в космосе, также могут нести опасность. Если гигантских размеров такое небесное тело столкнется с Землей, апокалипсиса не избежать, говорят исследователи.
Черные дыры и пульсары еще не достаточно изучены учеными, но радиационное излучение, которое от них исходит, не только негативно влияет на Солнце, но и на Земле. Специалисты заверили, что во Вселенной еще сотни и тысячи не исследованных объектов, способных погубить человечество.
Автор: Вера Антонова