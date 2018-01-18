Гимназист в Симферополе из пневматического пистолета попал в школьника
Гимназист в Симферополе попал в школьника из пневматического пистолета. Шарик доставали из-под кожи.
Учащийся гимназии номер 1 в Симферополе выстрелил школьнику в ногу из пневматического пистолета. Состояние ученика нормальное, пульку удалось достать.
Чиновники из министерства образования полуострова и органы правопорядка ведут следствие.
Учащийся гимназии номер 1 в Симферополе выстрелил школьнику в ногу из пневматического пистолета. Состояние ученика нормальное, пульку удалось достать.
Чиновники из министерства образования полуострова и органы правопорядка ведут следствие.
Автор: Северов Андрей