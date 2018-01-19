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Жительница Великобритании испугалась «мистических» записей с угрозами, написанных её сыном
В Великобритании местная жительница поделилась рассказом о выходке 8-летнего сына, серьёзно напугавшей её. Мальчик «украсил» стены «мистическими» надписями с угрозами, оставленными невидимыми чернилами, прочитать их можно было лишь с помощью ультрафиолета.

Жительница Великобритании испугалась «мистических» записей с угрозами, написанных её сыном


Написанные фразы «обещали» убить и саму женщину, и её детей. Жительница Великобритании уже стала подозревать в недоброжелателях «тёмные силы», но её 7-летняя дочь выдала брата, указав на него как на непосредственного автора записей. По словам британки, ей сложно было поверить, что на такие розыгрыши способен родной ребёнок. Её немного успокоили другие надписи, оставленные сыном в спальне, информировавшие мать о том, что мальчик её очень любит.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о розыгрыше бразильского иллюзиониста-любителя.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 06:01
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