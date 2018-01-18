В 2017 году "Автотор" в 1,5 раза увеличил выпуск автомобилей
Российский автоконцерн "Автотор" подвел итоги деятельности за 2017 год. Существенно нарастив объемы производства, автоконцерном выпущен 144561 автомобиль, что на 53,2% превысило годовые показатели 2016 года. Пятая и седьмая серия BMW, Kia Mohave, Genesis G80, Kia Picanto и FAW X80 - таков перечень новинок, сборку которых наладили в прошлом году предприятия "Автотора".
Двадцать девять моделей пяти торговых марок - таков ассортимент авто, собираемых на предприятиях "Автотора". К достижениям автопроизводителя можно отнести запущенный с апреля прошлого года полный производственный цикл по производству коммерческих модификаций автомобилей Hyundai. "Автотор" намерен и далее наращивать производственные объемы и темпы, рассчитывая в 2018 году выпустить на 10-15% автомобилей больше, чем в прошлом.
Двадцать девять моделей пяти торговых марок - таков ассортимент авто, собираемых на предприятиях "Автотора". К достижениям автопроизводителя можно отнести запущенный с апреля прошлого года полный производственный цикл по производству коммерческих модификаций автомобилей Hyundai. "Автотор" намерен и далее наращивать производственные объемы и темпы, рассчитывая в 2018 году выпустить на 10-15% автомобилей больше, чем в прошлом.
Автор: Артемов Сергей