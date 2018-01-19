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К 2025 году Peugeot электрифицирует всю линейку авто
К 2025 году французский автопроизводитель Pugeot электрифицирует линейку своих авто. О том, что все модели бренда получат электроприводы, уведомил общественность Карлос Товарес, гендиректор концерна PSA Group, объединяющего марки Citroen и Peugeot.

К 2025 году Peugeot электрифицирует всю линейку авто


Глава компании уточнил, что речь идёт не только об электромобилях, но и о гибридах. Согласно его заявлению, к 2030 году более чем две трети авто французского концерна получат возможность самостоятельно передвигаться, не считая некоторых ограничений, а десятая часть транспортных средств бренда Pugeot будет иметь IV и V уровни автоматизации, то есть они станут полностью беспилотными.

Помимо намерения компании полностью электрифицировать всю линейку своих машин, Карлос Товарес отметил, что для производства транспортных средств, которые будут поставляться на рынки США, PSA Group воспользуется наработками инженеров автоконцерна Opel, купленными в прошлом году у GM.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о продажах на территории РФ флагманского кроссовера Peugeot 5008.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 06:30
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