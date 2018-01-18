Samsung Galaxy A8 имеет отключаемый режим HDR
В смартфонах Galaxy A8 и Galaxy A8+, представленных Samsung в конце 2017 года, нашли функцию динамического освещения (HDR), работающую в реальном времени, позволяя заранее рассмотреть будущий снимок. Фанаты удивились молчанию компании о данной функции.
Ранее эта функция была доступна только более старшим моделям компании, но оказалось, что она имеется и на моделях Galaxy A8. Об этой находке сообщил журналист из SamMobile.
Имея две камеры, смартфон делает одной из них фото в режиме HDR и накладывает его на снимок второй камеры, добавляя естественное освещение. Фото получаются в таком режиме более насыщенные цветами. Но такой режим заметно тормозит работу телефона при съемке движущихся объектов, поэтому очень удобна возможность отключить данную функцию, но будет страдать качество снимков, особенно, в темноте.
Ранее эта функция была доступна только более старшим моделям компании, но оказалось, что она имеется и на моделях Galaxy A8. Об этой находке сообщил журналист из SamMobile.
Имея две камеры, смартфон делает одной из них фото в режиме HDR и накладывает его на снимок второй камеры, добавляя естественное освещение. Фото получаются в таком режиме более насыщенные цветами. Но такой режим заметно тормозит работу телефона при съемке движущихся объектов, поэтому очень удобна возможность отключить данную функцию, но будет страдать качество снимков, особенно, в темноте.
Автор: Северов Андрей