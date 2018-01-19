Уфологи нашли на Марсе очередные входы в подземную базу
NASA опубликовало фотографию Марса, полученную при помощи космического зонда Mars Global Surveyor, на которой видна структура прямоугольной формы. Уфологи представили свое видение странного образования, отвергнув его естественное происхождение.
Известный уфолог выложил видео в YouTube, в котором рассказал свою версию происхождения обнаруженной на Марсе аномалии. Исследователь отмечает, что специалисты NASA повернули снимок, названный ими "центральный пик Мореси", на 180 градусов. Развернув его, уфолог отметил, что неподалеку от неизвестного блока или контейнера есть два подземных входа, прямоугольной и круглой формы.
Исследователь указывает, что справа виднеется еще одна аномалия, очень напоминающая дверной проем сложной конструкции для входа либо в подземную базу, либо в разбитую машину, либо в статую. Уфолог выражает сомнение, что данные непонятные прямоугольные структуры естественного происхождения и обращается к пользователям присоединиться к его исследованию в поиске деталей, доказывающих искусственное происхождение странного образования на Марсе.
Известный уфолог выложил видео в YouTube, в котором рассказал свою версию происхождения обнаруженной на Марсе аномалии. Исследователь отмечает, что специалисты NASA повернули снимок, названный ими "центральный пик Мореси", на 180 градусов. Развернув его, уфолог отметил, что неподалеку от неизвестного блока или контейнера есть два подземных входа, прямоугольной и круглой формы.
Исследователь указывает, что справа виднеется еще одна аномалия, очень напоминающая дверной проем сложной конструкции для входа либо в подземную базу, либо в разбитую машину, либо в статую. Уфолог выражает сомнение, что данные непонятные прямоугольные структуры естественного происхождения и обращается к пользователям присоединиться к его исследованию в поиске деталей, доказывающих искусственное происхождение странного образования на Марсе.
Автор: Артемов Сергей