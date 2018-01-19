Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.26 USD 56.76
Курс валют на 19.01.2018
exclusive / Наука

Уфологи нашли на Марсе очередные входы в подземную базу
NASA опубликовало фотографию Марса, полученную при помощи космического зонда Mars Global Surveyor, на которой видна структура прямоугольной формы. Уфологи представили свое видение странного образования, отвергнув его естественное происхождение.

Уфологи нашли на Марсе очередные входы в подземную базу


Известный уфолог выложил видео в YouTube, в котором рассказал свою версию происхождения обнаруженной на Марсе аномалии. Исследователь отмечает, что специалисты NASA повернули снимок, названный ими "центральный пик Мореси", на 180 градусов. Развернув его, уфолог отметил, что неподалеку от неизвестного блока или контейнера есть два подземных входа, прямоугольной и круглой формы.

Исследователь указывает, что справа виднеется еще одна аномалия, очень напоминающая дверной проем сложной конструкции для входа либо в подземную базу, либо в разбитую машину, либо в статую. Уфолог выражает сомнение, что данные непонятные прямоугольные структуры естественного происхождения и обращается к пользователям присоединиться к его исследованию в поиске деталей, доказывающих искусственное происхождение странного образования на Марсе.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 07:20
Читайте также
Загрузка...
Губернатор Ульяновской области встретился с
Легендарный футболист Пеле попал в больницу из-за
МВФ зафиксировал экономический рост в РФ после
Лавров и Генсек ООН заявили о необходимости
Будущие строители в трусах и касках поддержали
Ульяновские студентки-медсестры поддержали
UFC официально подтвердила бой Нурмагомедова и
В Британии депутат заснул во время дебатов по
Джонсон предложил построить мост между Францией и
Росстат: Накопления россиян возросли до
Житель Мексики снял на видео парившее над
«Касперский» добивается в суде отмены запрета на
Добавление комментария
Последние новости
19.01, 18:22 Медикам пришлось уколом понижать давление Никите
19.01, 18:13 Первая в мире афроамериканка-астронавт не полетит на МКС
19.01, 18:06 Учёные разработали роботизированную наноруку из молекул
19.01, 17:58 Эксперты обнаружили новую стратегию международных
19.01, 17:45 Ученые: "Горячая йога" оказалась не лучше обычной
19.01, 17:37 В России Hyundai Tucson в новых комплектациях стал
19.01, 17:27 СМИ: Лейбл Тимати Black Star недосчитался миллиарда
19.01, 17:18 Kia готовит новый бюджетный кроссовер к премьере на Auto
19.01, 17:08 Ученые предложили новый способ поиска форм жизни на Марсе
19.01, 16:58 В России запустили реалити-шоу о папарацци "Редакция"
19.01, 16:40 Максим Фадеев опубликовал трогательный снимок Наргиз
19.01, 16:35 СМИ: Перед смертью Мурат Насыров разговаривал с богом
19.01, 16:26 WhatsApp тестирует приложение для денежных переводов
19.01, 16:20 Создатели проекта «1917» выпустили онлайн-игру об
19.01, 16:12 Алексей Воробьев намекнул, что готов жениться на
19.01, 16:00 В Башкирии пенсионерка заживо сожгла соседку за отказ
19.01, 15:53 В Уфе ради популярности транссексуал замучил котенка
19.01, 15:47 Губернатор Ульяновской области встретился с танцующими
19.01, 15:42 Автопилот Tesla модели Autosteer обманули при помощи
19.01, 15:36 Легендарный футболист Пеле попал в больницу из-за
Новости партнеров