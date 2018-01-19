Наталья Рудова порадовала подписчиков Instagram «постельным» видео в купальнике
Наталья Рудова разместила на странице Instagram пикантное «постельное» видео, сделанное на отдыхе. На кадрах актриса «танцует», лёжа на кровати, на ней надет цельный купальник бежевого цвета, сливающийся с телом.
«Постельное» видео сопровождает закадровая спокойная мелодия. Через купальник весьма отчётливо виден пышный бюст Натальи Рудовой и выступающие соски. Ролик просмотрели более 75 тысяч пользователей Instagram. В целом, они положительно восприняли публикацию, написав об этом в комментариях, но нашлись и те, кто счёл видео вульгарным.
Ранее фанаты обвинили Наталью Рудову в распущенности.
«Постельное» видео сопровождает закадровая спокойная мелодия. Через купальник весьма отчётливо виден пышный бюст Натальи Рудовой и выступающие соски. Ролик просмотрели более 75 тысяч пользователей Instagram. В целом, они положительно восприняли публикацию, написав об этом в комментариях, но нашлись и те, кто счёл видео вульгарным.
Ранее фанаты обвинили Наталью Рудову в распущенности.
Автор: Воробьева Алина