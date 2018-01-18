В Краматорске погиб член миссии ОБСЕ
Один из членов миссии ОБСЕ погиб в Краматорске, город находится на территории Украины. Причины гибели не названы.
После переговоров в Минске один из членов ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что в Краматорске погиб участник этой наблюдательной международной миссии. Больше никаких официальных подробностей не сообщается.
После переговоров в Минске один из членов ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что в Краматорске погиб участник этой наблюдательной международной миссии. Больше никаких официальных подробностей не сообщается.
Автор: Северов Андрей