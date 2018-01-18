Вернувшаяся с отдыха Волочкова поприветствовала поклонников фото в Mercedes и с букетом роз
Вернувшись с Мальдив, Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена выглядывающей из люка Mercedes белого цвета, держа в руках шикарный букет красных роз. Снимком балерина поприветствовала подписчиков, отметив, что быть любимой – это здорово.
Многие фолловеры в комментариях порадовались за знаменитость, выразив уверенность, что на личном фронте у неё всё налаживается. Нашлись и такие, кто не поверил в наличие у танцовщицы поклонника, который возит её на иномарках и дарит огромные букеты цветов, предположив, что Анастасия Волочкова занимается самопиаром.
Тем не менее, через 5 минут после публикации снимок положительно оценили почти 1,5 тысячи подписчиков Instagram. Некоторые из них поздравили балерину с приездом и пожелали творческих сил и вдохновения.
Ранее Анастасия Волочкова удивила поклонников «страшным» фото на скутере.
Многие фолловеры в комментариях порадовались за знаменитость, выразив уверенность, что на личном фронте у неё всё налаживается. Нашлись и такие, кто не поверил в наличие у танцовщицы поклонника, который возит её на иномарках и дарит огромные букеты цветов, предположив, что Анастасия Волочкова занимается самопиаром.
Тем не менее, через 5 минут после публикации снимок положительно оценили почти 1,5 тысячи подписчиков Instagram. Некоторые из них поздравили балерину с приездом и пожелали творческих сил и вдохновения.
Ранее Анастасия Волочкова удивила поклонников «страшным» фото на скутере.
Автор: Воробьева Алина