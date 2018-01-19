В шоу "На самом деле" друг Семенова обвинил в проституции мать Шурыгиной
В эфире программы "На самом деле" друг обвиняемого в насилии над Дианой Шурыгиной предоставил собранный на ее мать компромат. По его сведениям, женщина с 14 лет подрабатывала проституткой, а ее дочь в точности повторяет жизненный путь матери, когда та была несовершеннолетнего возраста.
Разбор подробностей инцидента то ли изнасилования, то ли добровольного полового акта нашумевшей истории Дианы Шурыгиной набирает обороты. В выпуске программы "На самом деле", которая вышла сегодня в эфире Первого канала, друг выпущенного на свободу молодого человека сделал громкое заявление, компроментирующее ее мать. По словам молодого человека, женщина с четырнадцатилетнего возраста зарабатывала проституцией. В ходе проходивших в телестудии дебатов промелькнула информация, что Диана Шурыгина предлагает половой акт с собой в обмен на миллионы, то, согласно компромату, ее мать в юности отдавалась за небольшие деньги, сообщает 1tv.ru.
Данная информация пока не подтверждена, однако если сведения, предоставленные другом обвиняемого в насилии, правдивы, то мать Дианы Шурыгиной ожидает тюремное заключение.
Разбор подробностей инцидента то ли изнасилования, то ли добровольного полового акта нашумевшей истории Дианы Шурыгиной набирает обороты. В выпуске программы "На самом деле", которая вышла сегодня в эфире Первого канала, друг выпущенного на свободу молодого человека сделал громкое заявление, компроментирующее ее мать. По словам молодого человека, женщина с четырнадцатилетнего возраста зарабатывала проституцией. В ходе проходивших в телестудии дебатов промелькнула информация, что Диана Шурыгина предлагает половой акт с собой в обмен на миллионы, то, согласно компромату, ее мать в юности отдавалась за небольшие деньги, сообщает 1tv.ru.
Данная информация пока не подтверждена, однако если сведения, предоставленные другом обвиняемого в насилии, правдивы, то мать Дианы Шурыгиной ожидает тюремное заключение.
Автор: Артемов Сергей