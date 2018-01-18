В Twitter ссылки на Telegram стали помечаться как спам
В Twitter ввели заперт на публикации ссылок на Telegram, помечая их как спам. Сообщение сервиса микроблогов гласит, что меры предприняты для защиты интернет-пользователей от потенциально вредоносных действий.
При попытке разместить в Twitter ссылку на Telegram появляется уведомление, информирующее о том, что запрос схож с таковыми от спам-роботов. Пользователи направили официальный запрос разработчику мессенджера Павлу Дурову с просьбой объяснить, что происходит, однако пока ответа не последовало. На данную проблему пожаловались не только из РФ, ни и из других стран.
Ранее «Актуальные новости» уже сообщали о сбоях в работе Telegram.
При попытке разместить в Twitter ссылку на Telegram появляется уведомление, информирующее о том, что запрос схож с таковыми от спам-роботов. Пользователи направили официальный запрос разработчику мессенджера Павлу Дурову с просьбой объяснить, что происходит, однако пока ответа не последовало. На данную проблему пожаловались не только из РФ, ни и из других стран.
Ранее «Актуальные новости» уже сообщали о сбоях в работе Telegram.
Автор: Воробьева Алина