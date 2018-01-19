В новом составе группы «Серебро» будет выступать Татьяна Моргунова
В микроблоге Instagram музыкального коллектива "Серебро" появилось сообщение, что с пятницы, 19 января, стартуют официальные выступления группы в новом составе. Третьей участницей станет Татьяна Моргунова, которую взяли вместо покинувшей проект Полины Фаворской.
После ухода одной из исполнительниц группы «Серебро» в конце лета прошлого года в октябре стартовал масштабный кастинг. В результате Татьяна Моргунова стала частью музыкального коллектива, проводя дни напролёт в разучивании песен, подготавливая себя к концертным выступлениям.
В комментариях подписчики Instagram выразили надежду, что группа «Серебро» в новом привычном составе продержится долго, и пожелали трём певицам успехов в их совместной деятельности.
Ранее поклонники посчитали Ольгу Серябкину вульгарной из-за новогоднего снимка, опубликованного в Instagram.
После ухода одной из исполнительниц группы «Серебро» в конце лета прошлого года в октябре стартовал масштабный кастинг. В результате Татьяна Моргунова стала частью музыкального коллектива, проводя дни напролёт в разучивании песен, подготавливая себя к концертным выступлениям.
В комментариях подписчики Instagram выразили надежду, что группа «Серебро» в новом привычном составе продержится долго, и пожелали трём певицам успехов в их совместной деятельности.
Ранее поклонники посчитали Ольгу Серябкину вульгарной из-за новогоднего снимка, опубликованного в Instagram.
Автор: Воробьева Алина