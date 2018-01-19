Apple и Colgate создали зубную щетку с искусственным интеллектом
Корпорация Apple совместно с компанией Colgate разработала «умную» зубную щетку, модель получила наименование E1 Colgate Connect., она обладает искусственным интеллектом. Концептуальное изделие синхронизируется с приложением Apple Watch и iOS Colgate Connect.
«Умная» щётка способна создать «карту» рта её владельца, отслеживания насколько он качественно чистит зубы. В ходе сбора данных специальное приложение составляет индивидуальные рекомендации, связанные с уходом за полостью рта. Зубная щётка работает без дополнительной подзарядки на протяжении 10 дней.
Стоимость нового устройства, разработанного инженерами Apple и Colgate, составит 99 долларов. Информация о новинке размещена на официальном сайте американской корпорации.
«Умная» щётка способна создать «карту» рта её владельца, отслеживания насколько он качественно чистит зубы. В ходе сбора данных специальное приложение составляет индивидуальные рекомендации, связанные с уходом за полостью рта. Зубная щётка работает без дополнительной подзарядки на протяжении 10 дней.
Стоимость нового устройства, разработанного инженерами Apple и Colgate, составит 99 долларов. Информация о новинке размещена на официальном сайте американской корпорации.
Автор: Семен Зайцев