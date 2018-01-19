В Улан-Удэ задержали напавшего на 7-классников с топором 9-классника
Полиция Улан-Удэ задержала 9-классника по подозрению в совершении им нападения на 7-классников с топором. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Криминальный инцидент с участием подростков имел место в столице Бурятии сегодня утром, 19 января, в одной из школ города. Согласно предварительным сведениям, предоставленным управлением СК РФ республики, после нападения на 7-классников с топором 9-классник, используя бутылку с воспламеняющимся веществом, поджёг помещение учебного заведения. В результате действий подозреваемого получили травмы 3 школьника и педагог.
Задержанному инкриминируют покушение на убийство в отношении группы малолетних. Следствие выясняет причины и мотивы преступления.
Ране «Актуальные новости» сообщали о массовом отравлении в кафетерии Улан-Удэ.
Криминальный инцидент с участием подростков имел место в столице Бурятии сегодня утром, 19 января, в одной из школ города. Согласно предварительным сведениям, предоставленным управлением СК РФ республики, после нападения на 7-классников с топором 9-классник, используя бутылку с воспламеняющимся веществом, поджёг помещение учебного заведения. В результате действий подозреваемого получили травмы 3 школьника и педагог.
Задержанному инкриминируют покушение на убийство в отношении группы малолетних. Следствие выясняет причины и мотивы преступления.
Ране «Актуальные новости» сообщали о массовом отравлении в кафетерии Улан-Удэ.
Автор: Воробьева Алина