Samsung оснастит Galaxy S9 чипом искусственного интеллекта
Южнокорейский гигант Samsung пытается догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта, готовя соответствующий чип. Новый процессор достанется топовым моделям смартфонов из Galaxy S серии.
Процессорами искусственного интеллекта уже обзавелись Apple, а также компания Huawei. У «яблочного гиганта» - это Bionic, а у компании из КНР модель называется Kirin. Такого рода чипы предназначены для обработки информации без подключения к облачным серверам, это и анализ, и хранение, а также обработка данных.
Инсайдерские источники также сообщили, что такие чипы достанутся топовой модели Galaxy S, девятое поколение которой представят на выставке электроники в Барселоне.
Процессорами искусственного интеллекта уже обзавелись Apple, а также компания Huawei. У «яблочного гиганта» - это Bionic, а у компании из КНР модель называется Kirin. Такого рода чипы предназначены для обработки информации без подключения к облачным серверам, это и анализ, и хранение, а также обработка данных.
Инсайдерские источники также сообщили, что такие чипы достанутся топовой модели Galaxy S, девятое поколение которой представят на выставке электроники в Барселоне.
Автор: Северов Андрей