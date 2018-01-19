В США отложили запуск ракеты Atlas V с военным спутником
Руководство компании ULA (США) в четверг, 18 января, приняла решение примерно на сутки перенести запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V. Причиной этому послужила техническая неисправность космического аппарата. Его запуск должен был состояться с площадки, расположенной на мысе Канаверал.
Ракету запускают с целью доставки в космос военного спутника США GEO-4, который предназначен для своевременного предупреждения об использовании боевых ракет. Старт состоится в 19:48 в пятницу, 19 января, по местному времени. Ожидается, что в этот период будут наблюдаться благоприятные условия. Вчера запуск отменили ввиду неполадок, касающихся системы передачи жидкого кислорода.
Масса GEO-4 составляет около 4,5 тонны, а его срок службы достигает 12 лет. Спутник должен стать частью Инфракрасной системы космического базирования, создаваемой американскими ВВС.
В настоящее время ИКСБ насчитывает около 10 таких космических аппаратов. Они ведут круглосуточное наблюдения за определенными объектами, расположенными на Земле. Отмечается, что все спутники оборудованы специальные инфракрасными сенсорами.
Ракету запускают с целью доставки в космос военного спутника США GEO-4, который предназначен для своевременного предупреждения об использовании боевых ракет. Старт состоится в 19:48 в пятницу, 19 января, по местному времени. Ожидается, что в этот период будут наблюдаться благоприятные условия. Вчера запуск отменили ввиду неполадок, касающихся системы передачи жидкого кислорода.
Масса GEO-4 составляет около 4,5 тонны, а его срок службы достигает 12 лет. Спутник должен стать частью Инфракрасной системы космического базирования, создаваемой американскими ВВС.
В настоящее время ИКСБ насчитывает около 10 таких космических аппаратов. Они ведут круглосуточное наблюдения за определенными объектами, расположенными на Земле. Отмечается, что все спутники оборудованы специальные инфракрасными сенсорами.
Автор: Валерия Орлова