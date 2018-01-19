Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на озере Селигер
Владимир Путин после завершения рабочей поездки по Ленобласти и Санкт-Петербургу посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь. В связи с праздником Крещения Господня президент РФ побывал на литургии, окунувшись в купели на озере Селигерe.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, сообщил представителям массмедиа о посещении Владимиром Владимировичем Путиным мужского монастыря Нило-Ступинская пустынь. Для российского лидера имеется опыт купаний на Крещение, подчеркнул пресс-секретарь.
Особо было отмечено, что президент уже нескольких лет принимает участие в данных мероприятиях, окунаясь затем в прорубь. По информации Пескова, температура воздуха возле озера нынешней ночью была отмечена в пределах от шести до семи градусов по Цельсию ниже нуля.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, сообщил представителям массмедиа о посещении Владимиром Владимировичем Путиным мужского монастыря Нило-Ступинская пустынь. Для российского лидера имеется опыт купаний на Крещение, подчеркнул пресс-секретарь.
Особо было отмечено, что президент уже нескольких лет принимает участие в данных мероприятиях, окунаясь затем в прорубь. По информации Пескова, температура воздуха возле озера нынешней ночью была отмечена в пределах от шести до семи градусов по Цельсию ниже нуля.
Автор: Семен Зайцев