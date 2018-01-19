Ким Кардашьян оголилась на капоте элитного авто
Известная светская львица и звезда различных телешоу Ким Кардашьян опубликовала пикантное фото в своем профиле в социальной сети Instagram. На нем мама двоих детей позирует в нижнем белье на капоте элитного авто.
Сам кадр получился довольно размытым, однако можно отчетливо видеть стройную талию Кардашьян и ее широкие бедра в нижнем белье белого цвета. На фотографии знаменитость не смотрит в объектив, за счет этого снимок получился еще более загадочным. В подписи к своей публикации Кардашьян пожелала своим подписчикам спокойной ночи.
Большинство пользователей поразила обнародованная знаменитостью фотография. Они похвалили Кардашьян за то, что она старается держать себя в форме, ведь на снимке ее кожа выглядит довольно упругой.
Отметим, что долгое время супругу рэпера Канье Уэста критиковали за целлюлит и растяжки на теле. После того, как ее неотредактрированные фотографии попали в сеть, Кардашьян стала больше времени уделять спортивным тренировкам и правильному питанию, за счет чего заметно постройнела.
Сам кадр получился довольно размытым, однако можно отчетливо видеть стройную талию Кардашьян и ее широкие бедра в нижнем белье белого цвета. На фотографии знаменитость не смотрит в объектив, за счет этого снимок получился еще более загадочным. В подписи к своей публикации Кардашьян пожелала своим подписчикам спокойной ночи.
Большинство пользователей поразила обнародованная знаменитостью фотография. Они похвалили Кардашьян за то, что она старается держать себя в форме, ведь на снимке ее кожа выглядит довольно упругой.
Отметим, что долгое время супругу рэпера Канье Уэста критиковали за целлюлит и растяжки на теле. После того, как ее неотредактрированные фотографии попали в сеть, Кардашьян стала больше времени уделять спортивным тренировкам и правильному питанию, за счет чего заметно постройнела.
Автор: Валерия Орлова