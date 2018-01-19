«Касперский» добивается в суде отмены запрета на использование программ в США
«Лаборатория Касперского» в суде США добивается отмены запрета на использование своих программ в американских госучреждениях. Защита российского производителя антивирусного ПО считает, что подобные ограничения нарушают V поправку к Конституции.
В ходатайстве отмечается: если суд не примет немедленное решение, компания продолжит получать серьёзный и непоправимый ущерб своей репутации, что, в свою очередь, приведёт к существенным убыткам из-за падения продаж в зарубежных странах. Так, из-за действия правительства США крупные американские розничные сети уже отказались от продукцию «Касперского». За последний квартал минувшего года продажи в США снизились более чем на 60 %.
Напомним, 12 декабря американский президент подписанием указа распорядился запретить госучреждениям пользоваться продукцией «Лаборатории Касперского», подозревая её в «виртуальном шпионаже». Российская компания все обвинения в сотрудничестве со службами разведки каких-либо государств полностью отрицает.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, где следует корректно сохранять пароли для интернет-банкинга.
В ходатайстве отмечается: если суд не примет немедленное решение, компания продолжит получать серьёзный и непоправимый ущерб своей репутации, что, в свою очередь, приведёт к существенным убыткам из-за падения продаж в зарубежных странах. Так, из-за действия правительства США крупные американские розничные сети уже отказались от продукцию «Касперского». За последний квартал минувшего года продажи в США снизились более чем на 60 %.
Напомним, 12 декабря американский президент подписанием указа распорядился запретить госучреждениям пользоваться продукцией «Лаборатории Касперского», подозревая её в «виртуальном шпионаже». Российская компания все обвинения в сотрудничестве со службами разведки каких-либо государств полностью отрицает.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, где следует корректно сохранять пароли для интернет-банкинга.
Автор: Воробьева Алина