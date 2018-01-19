Число погибших в результате урагана в Европе возросло до 10 человек
В результате урагана, который обрушился на разные страны Европы, погибли 10 человек. Стихийное бедствие унесло жизни шести граждан Германии и других государств. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
По имеющимся данным, большинство из них погибли в результате ДТП, которые случились из-за непогоды. Двое погибших – пожарные, принимающие участие с ликвидации последствий урагана, сообщается, что их задавили упавшие деревья.
Три человека погибли в Нидерландах. В связи с непогодой аэропорт Схипхол, находящийся в Амстердаме, полностью прекратил отправку и прием рейсов. Также имеется информация о гибели одного человека в Бельгии. В результате бури на его машину упало дерево.
Как прогнозируют метеорологи, местами скорость ветра может превышать 44 метров. В железнодорожном концерне Deutsche Bahn приняли решение о полной остановке поездов дальнего следования по всей территории Германии. В некоторых населенных пунктах прекратили работу детские сады и школы.
По имеющимся данным, большинство из них погибли в результате ДТП, которые случились из-за непогоды. Двое погибших – пожарные, принимающие участие с ликвидации последствий урагана, сообщается, что их задавили упавшие деревья.
Три человека погибли в Нидерландах. В связи с непогодой аэропорт Схипхол, находящийся в Амстердаме, полностью прекратил отправку и прием рейсов. Также имеется информация о гибели одного человека в Бельгии. В результате бури на его машину упало дерево.
Как прогнозируют метеорологи, местами скорость ветра может превышать 44 метров. В железнодорожном концерне Deutsche Bahn приняли решение о полной остановке поездов дальнего следования по всей территории Германии. В некоторых населенных пунктах прекратили работу детские сады и школы.
Автор: Валерия Орлова