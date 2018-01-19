Число пострадавших при нападении 9-класника на школу в Улан-Удэ возросло до 7
В Улан-Удэ в ходе действий 9-классника, напавшего сегодня утром, 19 января, на школьников и педагогов с топором и поджёгшего учебное учреждение, пострадали 7 человек. О том, что число потерпевших возросло, проинформировал представителей СМИ Вячеслав Тимкин, глава местного центра медицины катастроф.
Он уточнил, что травмы и ожоги получили 6 воспитанников школы и учительница. Ранее имелась информация о 4 пострадавших. Вячеслав Тимкин отметил, что, наряду с лёгкими увечьями, у пострадавших имеются и тяжёлые травмы.
Светлана Петренко, официально представляющая СК РФ, сообщила о том, что напавший на школьников 9-классник задержан, на данный момент он находится в одном из медучреждений Улан-Удэ. Согласно сведениям следствия, преступление подозреваемый совершал в одиночку.
Он уточнил, что травмы и ожоги получили 6 воспитанников школы и учительница. Ранее имелась информация о 4 пострадавших. Вячеслав Тимкин отметил, что, наряду с лёгкими увечьями, у пострадавших имеются и тяжёлые травмы.
Светлана Петренко, официально представляющая СК РФ, сообщила о том, что напавший на школьников 9-классник задержан, на данный момент он находится в одном из медучреждений Улан-Удэ. Согласно сведениям следствия, преступление подозреваемый совершал в одиночку.
Автор: Воробьева Алина