Анна Седокова показала большой бюст на пляже в Мексике
Известная певица Анна Седокова показала большую грудь в черном купальнике, находясь на пляже в Мексике. Соответствующей анимацией знаменитость поделилась в своем профиле в социальной сети Instagtram.
«Как же я люблю Мексику. Люди, еда, язык, напитки, природа, океан!!! Наверное это моя любовь навсегда. Знаете, я уже так много путешествую и в большинстве своём по работе (доброе утро от ведущей тревел шоу), что с буквально уже в аэропорту понимаю, что за страна и как там все пройдёт. Я ещё никогда не ошибалась. Это как Любовь с первого взгляда. За пару месяцев я пообещала себе выучить письменный испанский. Я разговариваю, но мне недостаточно. Хочу ещё. Если через пару месяцев я не заговорю на испанском - с меня маргарита», - подписала публикацию Седокова.
На анимации, сделанном в приложении Boomerang, мать троих детей лежит на шизлонге с коктейлем в руках. Пользователи похвалили знаменитость за потрясающий внешний вид. За непродолжительное время пост Седоковой собрал огромное количество лайков и положительных комментариев.
«Как же я люблю Мексику. Люди, еда, язык, напитки, природа, океан!!! Наверное это моя любовь навсегда. Знаете, я уже так много путешествую и в большинстве своём по работе (доброе утро от ведущей тревел шоу), что с буквально уже в аэропорту понимаю, что за страна и как там все пройдёт. Я ещё никогда не ошибалась. Это как Любовь с первого взгляда. За пару месяцев я пообещала себе выучить письменный испанский. Я разговариваю, но мне недостаточно. Хочу ещё. Если через пару месяцев я не заговорю на испанском - с меня маргарита», - подписала публикацию Седокова.
На анимации, сделанном в приложении Boomerang, мать троих детей лежит на шизлонге с коктейлем в руках. Пользователи похвалили знаменитость за потрясающий внешний вид. За непродолжительное время пост Седоковой собрал огромное количество лайков и положительных комментариев.
Автор: Валерия Орлова