Google будет поощрять "быстрые" сайты
Поисковый гигант Google будет поощрять создателей сайтов, которые хорошо оптимизирую мобильные версии своих страниц по скорости загрузки. Сейчас большинство пользователей, по статистики компании, используют именно эти версии ресурсов.
Google будет выводить в топовые места, при поиске те страницы, которые быстрее загружаются на современных гаджетах, соответственно, медленные сайты уйдут из лидеров поиска.
По имеющейся у компании статистики, люди все больше используют смартфоны и планшеты для поиска информации в мировой сети и разработчики страниц должны соответствовать современным тенденциям.
Google будет выводить в топовые места, при поиске те страницы, которые быстрее загружаются на современных гаджетах, соответственно, медленные сайты уйдут из лидеров поиска.
По имеющейся у компании статистики, люди все больше используют смартфоны и планшеты для поиска информации в мировой сети и разработчики страниц должны соответствовать современным тенденциям.
Автор: Северов Андрей