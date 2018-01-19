На PlayStation 4 впервые запущена пиратская игра
Хакерам удалось запустить на PlayStation 4 пиратскую игру. Речь идет о демо-версии Silents Hills PT.
На портале Psxhax в Интернете появилось видео, в котором можно посмотреть наглядно, как это удалось сделать. Чтобы запустить игру, хакеры воспользовались уязвимостью консоли, которая имеется в прошивке версии 4.05. Поэтому запустить демку Silents Hills можно будет только тем, кто обновил ПО на PlayStation 4.
Хакеры воспользовались утилитой, появившейся в конце прошлого 2017 года. Она предназначается для обхода PS4. Автор утверждает, что запустить все пиратские игры при ее помощи нельзя, но в итоге это все же удалось сделать.
На портале Psxhax в Интернете появилось видео, в котором можно посмотреть наглядно, как это удалось сделать. Чтобы запустить игру, хакеры воспользовались уязвимостью консоли, которая имеется в прошивке версии 4.05. Поэтому запустить демку Silents Hills можно будет только тем, кто обновил ПО на PlayStation 4.
Хакеры воспользовались утилитой, появившейся в конце прошлого 2017 года. Она предназначается для обхода PS4. Автор утверждает, что запустить все пиратские игры при ее помощи нельзя, но в итоге это все же удалось сделать.
Автор: Вера Антонова