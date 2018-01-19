Разработчики интегрировали YouTube в приложение WhatsApp
Пользователи гаджетов Apple получили новую удобную функцию просмотра видеороликов YouTube, не прекращая работу в WhatsApp. Чтобы иметь возможность использовать данную опцию владельцам мобильных устройств необходимо обновить мессенджер до версии v2.18.11.
Ранее пользователю WhatsApp для просмотра видео на YouTube приходилось переходить в приложение видеохостинга, на время прекращая свою работу в мессенджере. После доработок, обновив WhatsApp до версии v2.18.11, обладатели гаджетов Apple смогут просматривать ролики YouTube, одновременно работая в приложении и продолжая обмениваться сообщениями. Пока новая функция доступна только для устройств с iOS, выйдет ли версия для владельцев Android-устройств пока неизвестно.
Ранее пользователю WhatsApp для просмотра видео на YouTube приходилось переходить в приложение видеохостинга, на время прекращая свою работу в мессенджере. После доработок, обновив WhatsApp до версии v2.18.11, обладатели гаджетов Apple смогут просматривать ролики YouTube, одновременно работая в приложении и продолжая обмениваться сообщениями. Пока новая функция доступна только для устройств с iOS, выйдет ли версия для владельцев Android-устройств пока неизвестно.
Автор: Артемов Сергей